ماركو بياتسا سلاح جنوى الجديد لإنهاء عُقدة نابولي التاريخية

يسعى مدرب نادي جنوى الإيطالي “رولاندو ماران” لإنهاء عُقدة نابولي المُمتدة منذ عام 2012، عندما يحل ضيفًا على ملعب سان باولو في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، ضمن مباريات الأحد الكروي الموافق 27 سبتمبر الجاري.

ويتسلح جنوى الجناح المهاجم الكرواتي “ماركو بياتسا” المنضم حديثًا على سبيل الإعارة من يوفنتوس خلال الميركاتو الصيفي الحالي، لا سيما بعدما سجل في أول ظهور له مع الفريق في الجولة الأولى أمام كروتوني.

وقضى ماركو بياتسا الموسمين الماضيين من مسيرته مع يوفنتوس في ثلاث إعارات مع أندية “شالكه الألماني وفيورنتينا الإيطالي وآندرلاخت البلجيكي” إلا أن الجناح المهاجم المولود عام 1995 اكتفى بتسجيل 4 أهداف فقط خلال تلك الإعارات.

وانضم ماركو بياتسا لتدريبات نادي جنوى يوم 19 سبتمبر، وفي اليوم التالي شارك كبديل أمام كروتوني في الدقيقة 68، وبعد ست دقائق فقط تمكن من تسجيل هدفه الأول في الدقيقة 75.

وشهد اللقاء الذي انتهى بفوز كاسح لجنوى 1/4، تسجيل اللاعب القادم من تشيلسي هذا الصيف “زاباكوستا” للهدف الثالث في الدقيقة 34، بينما سجل ديسترو وبانديف الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 6 و9 – على الترتيب –.

ويأمل بياتسا في إثبات نفسه مع جنوى للحصول على فرصة حقيقية مع يوفنتوس تحت قيادة آندريا بيرلو خلال الموسم المقبل 2022/2021، حيث يمتد تعاقده مع يوفنتوس حتى يونيو 2023.

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عُقدة نابولي

فشل جنوى في تحقيق أي فوز أمام نابولي على مدار السنوات الـ 8 الماضية بمنافسات الدوري الإيطالي، حيث خسر في 11 مناسبة، وتعادل 5 مرات، وفاز مرة واحدة فقط.

ويرجع آخر فوز لجنوى أمام نابولي إلى موسم 2012/2011، يوم 29 يناير 2012، بنتيجة 2/3، وسجل الأرجنتيني رودريجو بالاسيو الهدفين الأول والثالث، بينما سجل ألبيرتو جيلاردينيو الهدف الثاني.

ورحل رودريجو بالاسيو عن جنوى في عام 2012 لينضم لصفوف الإنتر ومنه انضم لصفوف بولونيا صيف 2017، ولا يزال بين صفوف الفريق، وشارك صاحب الـ 38 عامًا في اللقاء الافتتاحي لهذا الموسم أمام ميلان عندما خسر بولونيا بهدفين دون رد.

أما ألبيرتو جيلاردينيو فقد رحل عن جنوى في 2013 ليتنقل بين أندية بولونيا وجوانزهو الصيني وفيورنتينا وباليرمو وإمبولي وبيسكارا، حتى اعتزل بين صفوف سبيزا عام 2018.

وتولى جيلاردينيو – حامل لقب كأس العالم مع منتخب ايطاليا عام 2006 – مسؤولية تدريب نادي سيينا 1904 مطلع الموسم الجاري 2021/2020، علمًا بأنه خاض أول تجاربه التدريبية مع نادي “برو فيرتشيلي” الموسم الماضي.