سوق الانتقالات | برشلونة “ب” صرف أكثر من ريال مدريد!

يحتل فريق برشلونة “ب” المرتبة السابعة بين أكثر الفرق إنفاقًا في إسبانيا هذا الصيف وقد تفوق على ريال مدريد إلى جانب 13 فريقًا آخر في الدوري الإسباني.

وسلط تقرير لصحيفة “الماركا الاسبانية” الضوء على فريق البلوجرانا “ب” الموجود في الدرجة الثالثة الإقليمية لكرة القدم الإسبانية بكونه قد أنفق 13 مليون يورو في سوق الانتقالات الصيفية الجارية على التعاقدات الجديدة.

ويعد ريال مدريد حامل لقب الدوري الاسباني واحدا من مجموعة كبيرة من الأندية الإسبانية إلى جانب فالنسيا وريال بيتيس وأتلتيك بلباو وريال سوسيداد وألافيس والتي لم تنفق أي أموال في الميركاتو الصيفي الحالي.

وفقط أندية برشلونة وأتلتيكو مدريد وإشبيلية وفياريال وخيتافي وغرناطة تفوقوا على فريق برشلونة ب في الإنفاق حتى الآن هذا الصيف.

يذكر أن النادي الكتالوني أضاف كل من “ماتيوس بيريرا” مقابل 8 ملايين يورو من يوفنتوس الايطالي وجوستافو مايا بمبلغ 4 ملايين يورو قادماً من ساو باولو البرازيلي والمدافع السنغالي موسى ندياي بمبلغ 500 ألف يورو قادماً من أكاديمية أسباير.

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