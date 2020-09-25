أخبار برشلونة | بارتوميو يفكر في تنظيم مباراة تكريمية للمهاجم لويس سواريز

يأمل رئيس برشلونة “جوسيب بارتوميو” أن يتمكن النادي من ترتيب مباراة ودية تكريمية خاصة للمهاجم المنتهي عهده مع البلوجرانا “لويس سواريز” عندما تتمكن الجماهير من العودة إلى ملاعب كرة القدم في إسبانيا.

وأكد أتلتيكو مدريد مساء الأربعاء التوقيع مع لويس سواريز شريطة تجاوزه للفحص الطبي اللازم، قبل توقيع الأوروجوياني لعقد يمتد لعامين مع الروخي بلانكوس.

ووجه بارتوميو كلمات شكر وثناء نقلتها صحيفة “الماركا الإسبانية” للمهاجم لويس سواريز وقال : “أود أن تكون لك مباراة تكريمية حتى تتمكن من توديع كل المشجعين، عندما يسمح لنا الوباء بعودة الجماهير إلى الملاعب”.

وأضاف رئيس برشلونة : “أريد أن أبرز مساهمتك من خلال شخصيتك، لقد قاتلت بروح عالية من أجل الفوز”.

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وتابع كلماته بالقول :” نيابة عن جميع الكتالونيين أشكرك بعد ست سنوات. لقد كانت سنوات طويلة من النضال، وآمل أن يكون المستقبل الشخصي والمهني جيدًا كما كان حتى الآن”.

وأردف قائلاً : ” أريدك أن تكون سعيدًا داخل وخارج الملعب. برشلونة هو منزلك إلى الأبد. لقد قدمت لنا الكثير لدرجة أننا اليوم ممتنون للغاية”.

في ذات صلة ذكرت تقارير كتالونية أن العديد من مسؤولي برشلونة كانوا غاضبين من طريقة خروج سواريز، حتى أن البعض منهم هدد بتقديم استقالته بعد خروج سواريز لمنافس مباشر مثل أتليتكو مدريد.

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