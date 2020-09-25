سوق الانتقالات | المغربي نبيل تويزي ينسى دعوة جوارديولا ويعود إلى إسبانيا

قرر المهاجم المغربي اليافع “نبيل تويزي” الرحيل عن صفوف مانشستر سيتي نهاية هذا الأسبوع، والعودة إلى إسبانيا من بوابة أحد أعرق أندية البلاد.

ووقع نبيل زوبدي تويزي بشكل رسمي، على عقد مدته 4 أعوام مع نادي إسبانيول برشلونة الذي يُنافس خلال الموسم الحالي 2021/2020 في منافسات الدوري الإسباني الدرجة الثانية “السيجوندا” بعد هبوطه من الليجا قبل شهر ونصف من الآن.

وقضى اللاعب صاحب الـ 19 عامًا الثلاث سنوات الماضية بين صفوف مانشستر سيتي، دون خوض أي مباراة مع الفريق الأول، مكتفيًا بالمشاركة في بضع مباريات مع فريق الشباب تحت 21 عامًا ثم فريق الشباب تحت 23 عامًا.

نسى دعوة جوارديولا

انضم نبيل التويزي لصفوف مانشستر سيتي في الميركاتو الشتوي 2017 نظير 315 ألف جنيه إسترليني من نادي فالنسيا الإسباني.

وسرعان ما ظهر كواحد من ألمع المهاجمين في صفوف فريق شباب مانشستر سيتي، حيث سجل 14 هدفًا في 29 مباراة في أول موسم كامل له.

وفي الموسم التاني ثبت أقدامه كلاعب أساسي مع فريق تحت 23 عامًا، وسجل 12 هدفًا، لكنه لم ير نفسه ضمن حسابات جوزيب جوارديولا، ولم يحصل على ترقية للفريق الأول عكس ما حدث مع زملائه في الفريق، ما دفعه نحو اتخاذ قرار الرحيل فور وصول عرض إسبانيول هذا الصيف.

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وسجل الإسباني المغربي أربعة أهداف فقط في الموسم الثالث له في مانشستر، ثم طلب الرحيل، ووافق النادي الإنجليزي على عودته إلى وطنه للانضمام لإسبانيول.

وشارك اللاعب في 81 مباراة مع مختلف الفئات العمرية مع السيتي، سجل خلالهم 30 هدفًا مع تقديم 11 تمريرة حاسمة.

لماذا إسبانيول؟

تخلى اللاعب المولود في مدينة سانتوميرا في مورسيا، عن تمثيل الفئات العمرية لوطنه الأم “المغرب” وقرر خوض أول مباراة دولية مع منتخب إسبانيا تحت 19 عامًا في لقاء ودي أمام اليابان مطلع شهر سبتمبر 2019، وانتهى بخسارة لاروخا بهدف دون رد، ومن دون شك ستكون عودته إلى إسبانيول بمثابة الفرصة الجديدة كي يمثل الفئات العمرية الأخرى لمنتخبات إسبانيا، حيث سيظل تحت أنظار المدربين.

وفسر نبيل تويزي سبب اختياره لإسبانيول في حديث خص به الموقع الرسمي للنادي، قائلاً “تلقيت عروضًا من أندية أخرى وفرق مهمة حقًا، لكنني اخترت إسبانيول لأنه كيان له تاريخ طويل، ويجرى بناء مشروع مثير للاهتمام هنا، وأعتقد أنه أفضل مكان لتطوير مسيرتي الكروية”.

وحقق إسبانيول برشلونة تحت قيادة مدربه الإسباني فيثينتي مورينو، بداية مميزة في منافسات السيجوندا هذا الموسم، حيث هزم آلباسيتي 3/صفر وتعادل مع ريال مايوركا 0/0، ليحتل المركز الثالث بفارق نقطتين عن ثنائي الصدارة “رايو فاييكانو وسبورتينج خيخون”.