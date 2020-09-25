سوق الانتقالات | فنربخشة يُنقذ التنزاني “مبوانا ساماتا” من دكة أستون فيلا

رحل المهاجم الدولي التنزاني “مبوانا ساماتا” صباح اليوم الجمعة عن أستون فيلا متوجهًا إلى فنربخشة التركي، ليُسدل الستار على ستة أو سبعة للنسيان قضى معظمهم على دكة بدلاء فريق ملعب فيلا بارك.

وبحسب بيان نُشر على الموقع الرسمي، أعلن فنربخشة تعاقده مع ساماتا بعقد طويل الأمد مدته 4 سنوات، على أن يكون الموسم الأول بنظام الإعارة حسب ما أفادت به صحيفة إكسبريس البريطانية.

واشترطت إدارة أستون فيلا إدراج بند الشراء الإلزامي عند نهاية موسم 2021/2020، مقابل مبلغ 5.5 مليون جنيه إسترليني.

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وانضم ساماتا إلى صفوف أستون فيلا في الميركاتو الشتوي 2020 من نادي جينك البلجيكي نظير 8.5 مليون جنيه إسترليني.

ولم يستطع اللاعب الدولي التنزاني أن يكون له تأثير حقيقي على ملعب فيلا بارك خلال النصف الثاني من الموسم الماضي، فقد لعب 14 مباراة فقط، من بينهم 3 مباريات كبديل، وسجل هدفًا وحيدًا.

ولا عجب في أن إدارة أستون فيلا تُقرر إنهاء إقامته في الدوري الإنجليزي وتركه يرحل بهذه السهولة نحو فنربخشة، رغم أنه لم يكمل أكثر من 8 أشهر بين صفوف الفريق، فقد تعاقد النادي مع هداف نادي برينتفورد “أولي واتكينز” في وقت سابق من الميركاتو الصيفي الحالي، بالاضافة إلى بيرتراند تراوري القادم من أولمبيك ليون، حيث يستطيع اللعب في خط الهجوم.