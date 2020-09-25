لماذا عَلق الفيفا عضوية الاتحاد التريندادي لكرة القدم؟ وما هي الانتهاكات الخطيرة؟

أعلن الاتحاد الدولي (فيفا) مساء الخميس عن تعليق عضوية اتحاد ترينيداد وتوباجو للعبة بسبب ما وصفه بـ”انتهاكات خطيرة” للوائح الفيفا.

وكان الفيفا قرر في مارس الماضي تعيين إدارة مؤقتة للإشراف على تسيير شؤون اتحاد اللعبة في ترينيداد وتوباجو وذلك بعدما أكتشف وفد تقصي الحقائق والمراجعة المالية وجود إدارة لا تتسم بالكفاءة لموارد الاتحاد أدت لديون باهظة عليه ومخاطر بالإفلاس.

وأقلام مجلس إدارة الاتحاد الترينيدادي دعوى قضائية أمام القضاء الترينيدادي ضد الإدارة المؤقتة المعينة من قبل الفيفا.

وأكد الفيفا أن المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) في سويسرا هي المحكمة الوحيدة التي يمكنها الفصل في هذه المنازعات.

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وحذر الفيفا من أن الخطوة القانونية التي اتخذها الاتحاد الترينيدادي “تعرض هيكل الحوكمة العالمي لكرة القدم للخطر”.

وذكر الفيفا أنه قرر تعليق عضوية الاتحاد الترينيدادي لأنه لم يسحب دعواه القضائية أمام القضاء المحلي.

ومن الممكن رفع قرار تعليق العضوية حال إعتراف الاتحاد الترينيدادي بالإدارة المؤقتة التي عينها الفيفا