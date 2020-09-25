رياضة | عمر ربيع ياسين: فايلر سيخسر الكثير حال رحيله عن الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 25 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عمر ربيع ياسين: فايلر سيخسر الكثير حال رحيله عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن النادي الأهلي قيمة كبيرة، ولن يقف على أي مدير فني، ورينيه فايلر هو الخاسر الوحيد حال اتخاذ قرار بالرحيل عن النادي الأحمر.
وقال عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "فايلر سيخسر الكثير حال رحيله عن النادي الأهلي، فهو يتشرف بالعمل داخل واحد من أكبر الأندية على مستوى قارة إفريقيا".
وأضاف:" فايلر سبق ودرب اندرلخت البلجيكي، وعدة أندية مغمورة في أوروبا، ولكن الشهرة التي اكتسبها في الأهلي مختلفة تمامًا، كما أنه ينافس على بطولات قارية، وفي البطولات التي شارك فيها مع أندرلخت كان يخرج من الأدوار الأولي في بطولة دوري ابطال اوروبا".
وأكمل:" الأهلي لن يقف على أي مدرب، وحال رحيل فايلر فأنه الخاسر وليس النادي".