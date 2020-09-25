رياضة | رغم تألقه.. آرسنال يتخذ قرارا صادما ضد محمد النني

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 25 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر رغم تألقه.. آرسنال يتخذ قرارا صادما ضد محمد النني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينوي نادي أرسنال الإنجليزي اتخاذ قرار صادم ضد المصري محمد النني نجم وسط الفريق رغم تألقه بشكل واضح مع الفريق في الفترة الأخيرة.

وأكدت صحيفة "ديلي تليجراف" أن نادي أرسنال لازال مصمم على ضم الغاني توماس بارتي نجم نادي أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وكشفت الصحيفة أن نادي أرسنال وضع النني على قائمة اللاعبين الذين ينوي بيعهم لتمويل صفقة بارتي هذا الصيف بسبب مرور النادي بأزمة مالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك لاعبيين آخرين ينوي أرسنال بيعهم مع النني لتمويل صفقة بارتي وهما لوكاس توريرا وماتيو جندوزي.

وحسب ما ذكرته الصحيفة فإن نادي أرسنال ينوي حسم صفقة توريرا عن طريق دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والتي تصل إلى 40 مليون يورو ولكن عقب بيع اللاعبين الثلاثة.