رياضة | بديل فتحي.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 25 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بديل فتحي.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب النادي الأهلي في التعاقد مع رجب بكار، لاعب نادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويريد الأهلي التعاقد مع رجب بكار من أجل تعويض رحيل أحمد فتحي، والذي انتقل إلى بيراميدز بداية الموسم المقبل.

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وتنتظر إدارة الأهلي معرفة القيمة المالية للصفقة، من أجل إرسال عرض رسمي لإدارة بيراميدز، من أجل ضم اللاعب.

ورفض رجب بكار فكرة الضغط على إدارة بيراميدز من أجل الرحيل مجانًا والانتقال إلى القلعة الحمراء.

ويفكر رجب بكار في الخروج من ببراميدز خلال الفترة المقبلة، في ظل تعاقد الفريق مع أحمد فتحي بالإضافة إلى وجود عمر جابر وإجادة أحمد توفيق في ذلك المركز، وعدم قدرة اللاعب في الحصول على مكان أساسي في تشكيل الفريق السماوي.