الامارات | مدرب شباب الأهلي: سنفاجئ أهلي جدة في دوري أبطال آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب شباب الأهلي: سنفاجئ أهلي جدة في دوري أبطال آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب شباب الأهلي، الإسباني جيرارد زاراغوسا جاهزية الفريق لمواجهة أهلي جدة السعودي، غدا في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا. وأكد المدرب الإسباني في المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم أن كل اللاعبين الموجودين في القائمة وعددهم 25 لاعبا جميعهم مستعدين لخوض اللقاء والبدء كأساسيين.

وقال زاراغوسا :"الفريق يعتمد على الجماعية ونلعب بروح عالية، في الدفاع والهجوم، ونحن سعداء بقوتنا في هذه البطولة وسنحاول أن نقوم بإيقاف ماركو مارين ونهاجم لنفاجأ النادي الأهلي".

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وأضاف المدرب الإسباني:" سعداء بالتأهل لدور الـ16، ومباراة الغد ستكون صعبة وقوية، لكن نحن لدينا الخبرة والتجربة وثقتنا كبيرة في أنفسنا بأننا قادرين على مواصلة المشوار وجاهزون لتقديم مباراة جيدة". وأضاف:"ندرك جيدا أن مرحلة خروج المغلوب لا يوجد فيها تعويض، وبالتالي فقد قمنا بالإعداد للمباريات بدون راحة وبمنتهى العزيمة والإصرار". وشدد المدرب الأسباني على أن كل الفرق متعبة من ضغط المباريات، وخوض مباراة قوية كل 72 ساعة تقريبا، وبالتالي فلعب مباراة واحدة بنظام خروج المغلوب أفضل بكثير من الذهاب والإياب.

وأردف :"حصلنا على 7 نقاط منذ القدوم إلى الدوحة، وهذا أكبر رقم حققه أي فريق، وأعتقد أن قوتنا تكمن في اللاعبين ذوي الخبرة الذين خاضوا العديد من المباريات، وقدمنا مستويات جيدة للخاصة خاصة أمام فريق باختاكور الأوزبكي الذي أراه واحدا من أقوى الفرق في المسابقة".

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