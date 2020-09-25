شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحتوى غضب الحكام بانهاء أزمة المستحقات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتوت اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، غضب الحكام بالإعلان عن صرف كافة المستحقات المتأخرة بداية شهر اكتوبر المقبل.

وشهدت الفترة الماضية حالة من الغضب والاستياء بين الحكام لعدم الحصول على مستحقاتهم من بداية انطلاق الدور الثاني للدوري في اغسطس الماضي.

ويجهز مسئولو اتحاد الكرة لسداد مستحقات الحكام بمختلف الدرجات، يذكر أن اللجنة وجهت أكثر من طلب بسبب مستحقات الحكام المتأخرة من الموسم الماضى والتى نجح مسؤولى الجبلاية فى سدادها الفترة الماضية .