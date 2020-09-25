شكرا لقرائتكم خبر عن غليان في الإسماعيلي بسبب الأرقام السلبية في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انفجرت براكين الغضب داخل النادى الإسماعيلي، عقب الخسارة الأخيرة من بيراميدز 1-3 في الجولة الـ29 لبطولة الدورى الممتاز، ليواصل الدارويش السير نحو الهاوية ويتزايد جرح الفريق، بعدما توقف رصيده عند 31 نقطة، في المركز الثانى عشر، ليقترب عمليا من المنافسة مع فرق القاع على البقاء، وتبحث ادارة النادي عن حلول سريعة لانقاذ سفينة الدراويش من الغرق بينما تعاالت الأصوات داخل وبين عشاق الفريق تطالب باجراء تغييرات على المستوى الفنى والإدارى لوقف مسلسل نزيف النقاط وإعادة الفريق لسابق عهده.



وصبت الجماهير جام غضبها على الإدارة التي حملتها مسؤولين إنهياء الفريق بسبب سياسة بيع النجوم حيث فرط النادى في قوامه الأساسي الذي تميز به في السنوات الأخيرة، وأبرزهم حارس المرمى محمد عواد، ومحمود متولي، وطارق طه، وعمرو السولية، وإبراهيم حسن وغيرهم، بينما عجز المجلس في توفير بدلاء على نفس المستوى كما إنتقد الخبراء التغييرات المستمرة في الإدارة الفنية وتولى قيادة الدراويش عدة مدربين في موسم واحد، هم: ميودراج يسيتش، وأدهم السلحدار، وديديه جوميز، ثم ريكادو، الأمر الامر الذي أربك اللاعبين مع تغير طرق اللعب، ويؤدي لنتائج عكسية في ظل محدودية إمكانيات كثير من عناصر الفريق.

ويعانى الفريق من هجومه الضعيف خاصة بعد العودة من فترة التوقف خاصة بعدما فقد الفريق عنصرين مهمين هما: التونسي فخر الدين بن يوسف وباتريك كادو، نظرا لانتهاء عقديهما مع النادي، في يوليو الماضي، وأخفقت الإدارة في إيجاد حل مناسب للحفاظ على اللاعبين أو أحدهما خاصة ابن يوسف لتتواصل المأساة.

وينتظر أن يعقد مجلس إدارة النادى برئاسة إبراهيم عثمان إجتماع طارئ خلال الساعات المقبلة لمناقشة أزمة الفريق الذي يعيش مسو هو ا الأسوأ في تاريخ النادى بعدما تلقيه الهزيمة الـ13 له أمام بيراميدز بعدما لعب 28 مباراة فاز في 8 وتعادل في 7 وخسر 13 لقاءً وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه 40 هدفاً ولا يزال لديه لقاء مؤجل مع المصرى البورسعيدى.

وخسر الإسماعيلي الإسماعيلي في الموسم الحالي ذهاباً وإياباً أمام الأهلي والاتحاد السكندري بجانب المصري وحرس الحدود والمقاولون العرب وبيراميدز وأسوان والزمالك والمقاصة وإنبى.

الإسماعيلى تلقى أكبر عدد من الهزائم في موسم واحد بالدوري برصيد 11 هزيمة، وجاءت في 4 مواسم «1952-1953، و2005-2006، و2015-2016، و2018-2019»، بينما نجح الدراويش في الخروج دون هزيمة موسم واحد فقط عام 2001-2002، حين فاز بلقب الدوري للمرة الثالثة والأخيرة في مسيرته.

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