شكرا لقرائتكم خبر عن باهر المحمدي: أتمنى تخطى الإسماعيلى كبوته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال باهر المحمدي لاعب الإسماعيلى، أنه راض بقضاء الله بعد بعد خضوعه لكشف بالمنظار وتأكد غيابه شهرين عن الملاعب، وشدد اللاعب أنه يتمنى أن يتخطى الإسماعيلى كبوته ويعود إلى مكانه الطبيعي في جدول الدورى بين الكبار وارضاء طموح جماهيره مشيرا إلى ان أى نادي كبير معرض لكبوة ولن يتخطاها إلا إذا تضافرت كافة الجهود، وأكد ثقته في أن دعم الجماهير لنادى الدراويش سيجعله قادراً على استعادة مكانته . الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

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