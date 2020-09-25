شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلاية تطالب وزارة الرياضة بالتدخل لحسم حضور الجماهير مواجهة توجو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرسلت اللجنة الخماسية خطابا إلى وزارة الرياضة، للمطالبة بالتدخل لحسم ملف الحضور الجماهيرى لمواجهة منتخب مصر، أمام توجو المقرر لها 12 نوفمبر المقبل في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2022 بالكاميرون.

وأوصت الخماسية بالسماح بعدد محدود لا يتخطى الـ5 آلاف مشجع مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا بقياس الحرارة للجماهير عند الدخول والحفاظ على المسافة الآمنة، ويعد استاد القاهرة هو الأقرب لاستضافة المباراة.