شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر : مفاجأة سارة لأعضاء نادي سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المهندس فرج عامر، رئيس نادى سموحة، أن مفاوضات ثلاثية تجرى بين سموحة ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الزراعة يومياً من أجل حسم ملف أزمة النادى والاصلاح الزراعى.

واكد عامر، أن الايام المقبلة ستشهد مفاجأة سارة فى ظل حدوث انفراجه كبيرة ووجود حالة من التفهم الكبير من وزراة الزرعة، لموقف سموحة.

واوضح عامر، أن خزينة النادى ستتحمل أعباء مالية ضخمة ولكن فى النهاية كان لابد من التصدى بشجاعة للملف وإغلاقه وجدد تأكيده على عدم تحمل الأعضاء أى أعباء مالية والنادى يستهدف حالياً ترشيد الانفاق وتنمية الموارد .