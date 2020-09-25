شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تستضيف تصفيات المصارعة المؤهلة للأولمبياد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد الدولى للمصارعة إسناد المغرب تنظيم التصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021، فى الفترة من 12 إلى 14 مارس بمدينة الجديدة المغربية. وتم إخطار الاتحادات القارية والمحلية بموعد البطولات الجديد ووفقاً للخطاب المرسل إلى الاتحادات المحلية فى مختلف الدول، كما شمل خطاب الاتحاد الدولى أن بطولة العالم التأهيلية ستقام فى الفترة من 29 أبريل إلى 2 مايو بصوفيا.وتسببت جائحة كورونا فى تعطيل كافة الأنشطة الرياضية ووقف التصفيات المؤهلة للأولمبياد. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

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