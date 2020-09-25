شكرا لقرائتكم حسني عبد ربه يطالب وزير الرياضة الاجتماع برموز الإسماعيلي لإنقاذ النادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ناشد حسنى عبد ربه نجم الاسماعيلى ومنتخب مصر السابق ، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بتحديد موعد للاجتماع رموز الدراويش من أجل وضع حلول للنهوض بالقلعة الصفراء .

وكتب القيصر عبر حسابه على فيس بوك :"بعد ما حدث في الفتره الاخيره ..وعدت بأني سأتواصل مع وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي لتحديد مقابلة معه في وجود رموز النادي الاسماعيلي لنتحدث و نفكر و نضع حلول لننهض بنادينا مرة اخرى..و رحب الدكتور اشرف صبحي و طلب مني ان المقابلة تكون بعد قُرعة كأس العالم لكورة اليد ..و بالفعل انتظرت و قمت بالاتصال ببعض من رموز النادي ..واتفقت معهم على المقابلة و كنا في انتظار مكالمة سيادة الوزير..انتظرت انتهاء القُرعة وحاولت الاتصال به اكثر من مرة.. لكنه لم يرد على تليفونه ..ارسلت له رسالة على حسب اتفاقنا لتحديد الميعاد ..لكنه ايضا لم يرد حتى الان."

وتابع حسنى عبد ربه :"يا سيادة الوزير اعلم بمشغوليات حضرتك الكثيره ..و لكن لا تنسى الكيان ..الاسماعيلي كبير و يستحق منك نظرة لتصحيح الاوضاع ..و انا مازلت في انتظار مكالمه حضرتك كما وعدتني"

ويعد الموسم الحالى الأسوأ فى تاريخ نادى الإسماعيلى على الإطلاق منذ انطلاق المسابقة عام 1948، بعدما تلقى الفريق الهزيمة الـ13 له بالأمس على يد بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة التاسعة والعشرين للدورى، ليتجمد رصيد الفريق عند 31 نقطة فى المركز الثانى عشر، وأصبح قريباً من الهبوط للقسم الثانى بعدما لعب 28 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 7 وخسر 13 لقاءً وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه 40 هدفاً ولا يزال لديه لقاء مؤجل مع المصرى البورسعيدى.

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وخسر الإسماعيلي فى الموسم الحالى ذهابا وإيابا أمام الأهلي والاتحاد السكندرى بجانب المصرى وحرس الحدود والمقاولون العرب وبيراميدز وأسوان والزمالك والمقاصة وإنبى.

الإسماعيلى تلقى أكبر عدد من الهزائم فى موسم واحد بالدوري برصيد 11 هزيمة، وجاءت فى 4 مواسم "1952-1953، و2005-2006، و2015-2016، و2018-2019" ، بينما نجح الدراويش فى الخروج دون هزيمة موسم واحد فقط عام 2001-2002، حين فاز بلقب الدوري للمرة الثالثة والأخيرة فى مسيرته.

ويحتل الإسماعيلى حاليا المركز الثاني عشر في الدوري، برصيد 31 نقطة، وحال إنهائه المسابقة في هذا المركز فسيكون الترتيب الأسوأ للنادي منذ موسم 1957-1958، عندما هبط الفريق باحتلال المركز الخامس عشر.

ويعانى الإسماعيلى حالة من التخبط بسبب تغيير أكثر من مدير فنى طوال الموسم حيث تولى قيادة الدراويش عدة مدربين فى الموسم واحد، هم: ميودراج يسيتش، وأدهم السلحدار، وديديه جوميز، ثم ريكادو، الأمر الذي يربك اللاعبين مع تغيير طرق اللعب، ويؤدي لنتائج عكسية في ظل محدودية إمكانيات كثير من عناصر الفريق.