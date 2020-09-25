شكرا لقرائتكم اتحاد التايكوندو يسلم لاعبي المنتخب مكافآت التأهل لأولمبياد طوكيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سلم اتحاد التايكوندو ، لاعبى المنتخب الوطني المكافأت الخاصة بالتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام بطوكيو 2021، على هامش المعسكر الذى يقيمه لاعبى المنتخب بالمركز الاولمبى بالمعادى لتدريب الفرق القومية ، وقد تأهلت مصر بالكوتة الكاملة ، حيث حصل على تذكرة الأولمبياد كل من الرباعى هداية ملاك ، و نور حسين ، سيف عيسى ، عبد الرحمن وائل ، بالإضافة إلى ثنائى الباراتايكوندو وهم سلمى على ومحمد الزيات .

وشهد المعسكر الظهور الأول لهداية ملاك ، خاصة وان المعسكر الماضى تغيبت لخضوعها لعملية جراحية في اليد ، لإزالة المسامير التى تم تركيبها بعد إصابتها خلال بطولة أمريكا المفتوحة التى أقيمت العام الماضى.

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ونجح منتخب التايكوندو فى الفوز بالبطولة العربية الافتراضية الأولى للبومزا، التى أقيمت فى الفترة من 25 أغسطس إلى 6 سبتمبر الجارى، بعد تحقيق 10 ميداليات متنوعة، بواقع 4 ذهبيات، و 3 فضيات، بالإضافة إلى 3 برونزيات، وجاء المغرب فى المركز الثانى برصيد 9 ميداليات، وتونس ثالثة بـ 5 ميداليات، بينما جاءت قطر رابعة برصيد 3 ميداليات فقط

وحقق الذهبيات هنا وليد عوض، وجنة الله حامد، وشهد أسامة، وعلى بدر، وفيما يخص الفضيات فجاءت عن طريق هبة نديم، وروان جاسر، وأباء أحمد كامل، سلمى خالد حسنى، وعلى مستوى البرونزيات فحققها شيماء عزت، ومحمد عادل.