تعرف على تشكيل حرس الحدود وطلائع الجيش فى مباراة الجولة 29 للدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف حرس الحدود نظيره طلائع الجيش فى الثالثة عصر اليوم، الجمعة، باستاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين، يدخلها الفريق الساحلى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من بيراميدز بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما فاز طلائع الجيش علي وادى دجلة بهدف دون رد في نفس الجولة.

*تشكيل حرس الحدود وطلائع الجيش

أعلن طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود تشكيل لاعبيه لمواجهة الطلائع وجاء كالتالى: "أحمد السعدنى، محمد عبد الفتاح، خالد سامى، عمرو الحلوانى، أحمد فتحي فيليكس، حسن مجدى، نانا أنتوى، محمد أسامة، مصطفى جمال، عبد اللطيف جريندو، وتوني لوكاسا".

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: "أحمد شرويدة ومحمود رضا ويوسف محمد وجهاد جنيدى ومصطفى على وتونى جوميز ومحمد مصطفى شطا وعلى الزهدى وإبراهيم تونى".

وأعلن عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، تشكيل لاعبيه لمواجهة حرس الحدود وجاء كالتالى: "محمد بسام - أحمد زولا - علي الفيل - أحمد سامي - محمد ناصف - فرانك ستيفن -أحمد هانى - أحمد سمير - محمد أشرف روقة - عمار حمدى - عمرو جمال".

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كل من :"احمد داوودا وخالد سطوحى وعاصم صلاح وحسام باولو واحمد كابوريا ومصطفى محمود وابو بكر ديارا وكيفين موهيرى ومحمد شحاته"

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*ترتيب حرس الحدود وطلائع الجيش فى جدول الدوري

ويحتل حرس الحدود المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 6 وتعادل في 11 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً فيما يحتل طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 7 وتعادل في 12 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً.

*تاريخ مواجهات حرس الحدود وطلائع الجيش

مباراة اليوم تحمل الرقم 25 في تاريخ مواجهات الفريقين، أقيمت في الفترة من 2004/2005 وحتى 2015-2016، ثم مع عودة حرس الحدود الموسم الماضي.

يتفوق حرس الحدود بتحقيق الفوز في 11 لقاء، مقابل 7 للطلائع، وانتهت 7 مباريات بالتعادل ،سجل الطلائع 27 هدفاً فيما سجل حرس الحدود 29 هدفاً ، يأتي أحمد حسن مكي على قمة هدافي المواجهات برصيد 4 أهداف، ويليه زميله أحمد عبدالغني برصيد 3 أهداف.

انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين الفريقين بفوز حرس الحدود بثلاثية دون رد سجلها محمد عبد اللطيف جريندو هاتريك بالجولة الثانية عشرة للمسابقة على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى 8 يناير 2020 .

*العشرى يبحث عن استعادة الانتصارات وبسيونى يفتش عن الهروب من الدوامة

وطالب طارق العشرى المدير الفني لحرس الحدود لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات بعد الخسارة في الجولة الماضية لاسيما في ظل تقارب النقاط بين الفريقين في جدول المسابقة ، في المقابل يسعى عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش للعودة من الإسكندرية بالنقاط الثلاث لإنهاء دوامة الهبوط مبكراً.