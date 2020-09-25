شكرا لقرائتكم خبر عن "التايكوندو" يسلم لاعبى المنتخب مكافآت التأهل إلى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلم اتحاد التايكوندو لاعبى المنتخب المكافآت الخاصة بالتأهل لدورة الألعاب الأولمبية التى ستقام في طوكيو 2021، وذلك على هامش المعسكر الذى يقيمه لاعبو المنتخب بالمركز الأولمبى بالمعادى لتدريب الفرق القومية.

وتأهلت مصر بالكوتة الكاملة، حيث حصل على تذكرة الأولمبياد كل من الرباعى هداية ملاك، ونور حسين، سيف عيسى، عبد الرحمن وائل، بالإضافة إلى ثنائى الباراتايكوندو سلمى على ومحمد الزيات.

وشهد المعسكر الظهور الأول لهداية ملاك، خاصة أنها تغيبت عن المعسكر الماضى لخضوعها لعملية جراحية فى اليد لإزالة المسامير بعد إصابتها خلال بطولة أمريكا المفتوحة التى أقيمت العام الماضى.

ونجح منتخب التايكوندو فى الفوز بالبطولة العربية الافتراضية الأولى للبومزا، التى أقيمت فى الفترة من 25 أغسطس إلى 6 سبتمبر الجارى، بعد تحقيق 10 ميداليات متنوعة، بواقع 4 ذهبيات، و 3 فضيات، بالإضافة إلى 3 برونزيات، وجاء المغرب فى المركز الثانى برصيد 9 ميداليات، وتونس ثالثة بـ 5 ميداليات، بينما جاءت قطر رابعة برصيد 3 ميداليات فقط

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وحقق الذهبيات هنا وليد عوض، وجنة الله حامد، وشهد أسامة، وعلى بدر، وفيما يخص الفضيات فجاءت عن طريق هبة نديم، وروان جاسر، وأباء أحمد كامل، سلمى خالد حسنى، وعلى مستوى البرونزيات فحققها شيماء عزت، ومحمد عادل.



عبد الرحمن وائل



محمد الزيات



نور حسين



هداية ملاك