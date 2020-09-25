شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأفريقى للسلة يرشح لاعبة الأهلى ضمن الأفضل فى القارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت ثريا محمد، لاعبة فريق كرة السلة بالنادى الأهلى، ترشيحات الاتحاد الأفريقى للعبة ضمن اللاعبات المقرر اختيارهم بقائمة الأفضل فى القارة الأفريقية بالعقد الأخير، وتم ترشيح عدد كبير من اللاعبات، من بينهن المحترفة الأمريكية لوكاس التى تلعب فى الأهلى حاليا، وبالتالى يكون هناك لاعبتان من الأهلى مرشحتان لجائزة الأفضل.

وجاءت ترشيحات الاتحاد الأفريقى لتضم لاعبات من مختلف الدول الأفريقية، مثل ماريكيو من أنجولا، وواستو تراورى من السنغال، و ايزين كال من نيجريا، ميا تريرى من مالى، ورمسيس لونلاك من الكاميرون، و مامى مارى من السنغال، و ثريا محمد من مصر، جيرالدين روبرت من الجابون، و ايتالى لوكاس من أنجولا، و ايفيلين اختور من نيجريا ناجينوما كوليبالى من مالى .

وحققت ثريا محمد أو "كليوباترا السلة"، كما لقبها الاتحاد الدولى للعبة، الكثير من البطولات منها البطولة العربية على مستوى المنتخب وتوجت مع ناديها ببرونزية البطولة الأفريقية للأندية والتى استضافتها مصر، كما توجت مع المنتخب ببطولة كأس أفريقيا 3/3 التى أقيمت بأوغندا، وحصلت على لقب أفضل لاعبة فى بطولة كأس أفريقيا بأوغندا، وحصدت لقب أفضل هدافة فى بطولة الأفر وباسكت بعد تحقيق 85 نقطة، وتوجت بجائزة هدافة بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة فى السنغال، تم وصفها بكليوباترا السلة من جانب الاتحاد الدولى للعبة كما تم اختيارها ضمن أفضل 10 لاعبات على مستوى العالم عام 2019 من جانب الاتحاد الدولى للعبة.