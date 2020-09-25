شكرا لقرائتكم خبر عن التاريخ يمنح حرس الحدود "صك التفوق" أمام الطلائع بـ11 انتصاراً قبل لقاء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف حرس الحدود نظيره طلائع الجيش فى الثالثة عصر اليوم، الجمعة، باستاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين، يدخلها الفريق الساحلى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من بيراميدز بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما فاز طلائع الجيش علي وادى دجلة بهدف دون رد في نفس الجولة.

*ترتيب حرس الحدود وطلائع الجيش فى جدول الدوري

ويحتل حرس الحدود المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 6 وتعادل في 11 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً فيما يحتل طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 7 وتعادل في 12 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً.

*تاريخ مواجهات حرس الحدود وطلائع الجيش

مباراة اليوم تحمل الرقم 25 في تاريخ مواجهات الفريقين، أقيمت في الفترة من 2004/2005 وحتى 2015-2016، ثم مع عودة حرس الحدود الموسم الماضي.

يتفوق حرس الحدود بتحقيق الفوز في 11 لقاء، مقابل 7 للطلائع، وانتهت 7 مباريات بالتعادل ،سجل الطلائع 27 هدفاً فيما سجل حرس الحدود 29 هدفاً ، يأتي أحمد حسن مكي على قمة هدافي المواجهات برصيد 4 أهداف، ويليه زميله أحمد عبدالغني برصيد 3 أهداف.

انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين الفريقين بفوز حرس الحدود بثلاثية دون رد سجلها محمد عبد اللطيف جريندو هاتريك بالجولة الثانية عشرة للمسابقة على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى 8 يناير 2020 .

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*العشرى يبحث عن استعادة الانتصارات وبسيونى يفتش عن الهروب من الدوامة

وطالب طارق العشرى المدير الفني لحرس الحدود لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات بعد الخسارة في الجولة الماضية لاسيما في ظل تقارب النقاط بين الفريقين في جدول المسابقة ، في المقابل يسعى عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش للعودة من الإسكندرية بالنقاط الثلاث لإنهاء دوامة الهبوط مبكراً.

*التشكيل المتوقع لحرس الحدود وطلائع الجيش

ويبدو التشكيل المتوقع لحرس الحدود أمام الطلائع مكونا من :"أحمد السعدني ، محمد الشيبيني، خالد سامي، عمرو الحلواني، أحمد فتحي فيليكس ، حسن مجدي، نانا أنتوي، محمد أسامة، مصطفى جمال ، عبداللطيف جريندو، توني لوكاسا".

ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام الحدود مكونا من :" محمد بسام - أحمد زولا - علي الفيل - أحمد سامي - محمد ناصف - فرانك ستيفن - عمرو السيسي - أحمد سمير - عمار حمدي - كريم طارق - عمرو جمال".