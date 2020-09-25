شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواجه السعودية ودياً مرتين بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض منتخب مصر للشباب مواليد 2001، بقيادة ربيع ياسين، وديتين مع منتخب السعودية يومى 26 و29 من شهر أكتوبر المقبل، فى إطار استعداد الفراعنة لتصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بموريتانيا فى مارس المقبل.

وتقرر إقامة وديتى منتخب مصر أمام السعودية بالقاهرة، ثم سفر الفراعنة بعدها فى أول نوفمبر إلى تونس للمشاركة فى دورة شمال أفريقيا.

وفى سياق متصل تسببت انتخابات مجلس النواب المصرى المقرر إقامتها يومي 24 و25 أكتوبر المقبل فى تعديل برنامج المباريات الودية الدولية لمنتخب مصر للشباب مواليد 2001، حيث كان من المقرر أن يواجه المنتخب نظيره السعودى أو المنتخب البحرينى فى الفترة من 20 إلى 25 من نفس الشهر، ولكن تم تأجيلها.

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يذكر أن منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين انتظم في معسكر مفتوح باستاد القاهرة من يوم الجمعة الماضي ويستمر حتي نهاية الشهر الجاري استعدادا لتصفيات لبطولة شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة كاس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بموريتانيا2021.

يستعد منتخب مصر للشباب لبطولة شمال أفريقيا التي تضم كلا من تونس والجزائر والمغرب وليبيا المقرر انطلاقها بالعاصمة تونس في السابع من نوفمبر ، حيث يتأهل أصحاب المركز الأول والثاني إلي كأس أمم أفريقيا بموريتانيا.