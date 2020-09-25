شكرا لقرائتكم خبر عن على غيط يدعو نجوم الإسماعيلى لحضور تدريبات الفريق غدا لتحفيز اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب على غيط، نجم الإسماعيلى السابق، من رموز ولاعبى الدراويش القدامى مساندة فريق الكرة فى الفترة الحالية الحرجة التى اهتز فيها بشدة وتدهورت نتائجه بشكل غير مسبوق، وكتب غيط مدير الكرة بالسابق على صفحته فى موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، مبادرة تدعو عددا كبيرا من نجوم الإسماعيلى السابقين لحضور تدريب الفريق غدا، السبت، قبل مباراته المقبلة لتحفيز ودعم اللاعبين لتجاوز المحنة الحالية والتى جعلت الفريق يدخل دوامة الهبوط ويعيش فترة هى الأسوأ فى تاريخه.

ووجه غيط الدعوة عن طريق رسائل على هواتف نجوم الدراويش على أبوجريشة وأسامة خليل وسيد بازوكا وأنوس وحمزة الجمل وحمص وعدد كبير من الرموز والنجوم لدعم الفريق.

ويعد الموسم الحالى الأسوأ فى تاريخ نادى الإسماعيلى على الإطلاق منذ انطلاق المسابقة عام 1948، بعدما تلقى الفريق الهزيمة الـ13 له بالأمس على يد بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة التاسعة والعشرين للدورى، ليتجمد رصيد الفريق عند 31 نقطة فى المركز الثانى عشر، وأصبح قريباً من الهبوط للقسم الثانى بعدما لعب 28 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 7 وخسر 13 لقاءً وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه 40 هدفاً ولا يزال لديه لقاء مؤجل مع المصرى البورسعيدى.

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وخسر الإسماعيلي فى الموسم الحالى ذهابا وإيابا أمام الأهلى والاتحاد السكندرى بجانب المصرى وحرس الحدود والمقاولون العرب وبيراميدز وأسوان والزمالك والمقاصة وإنبى.

الإسماعيلى تلقى أكبر عدد من الهزائم فى موسم واحد بالدورى برصيد 11 هزيمة، وجاءت فى 4 مواسم "1952-1953، و2005-2006، و2015-2016، و2018-2019"، بينما نجح الدراويش فى الخروج دون هزيمة موسم واحد فقط عام 2001-2002، حين فاز بلقب الدورى للمرة الثالثة والأخيرة فى مسيرته.

ويحتل الإسماعيلى حاليا المركز الثانى عشر فى الدوري، برصيد 31 نقطة، وحال إنهائه المسابقة فى هذا المركز فسيكون الترتيب الأسوأ للنادى منذ موسم 1957-1958، عندما هبط الفريق باحتلال المركز الخامس عشر.

ويعانى الإسماعيلى حالة من التخبط بسبب تغيير أكثر من مدير فنى طوال الموسم حيث تولى قيادة الدراويش عدة مدربين فى الموسم واحد، هم: ميودراج يسيتش، وأدهم السلحدار، وديديه جوميز، ثم ريكادو، الأمر الذى يربك اللاعبين مع تغيير طرق اللعب، ويؤدى لنتائج عكسية فى ظل محدودية إمكانيات كثير من عناصر الفريق.