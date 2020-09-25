شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. شهد الفقى لاعبة طائرة سموحة: بحب أمينة خليل ونفسى أكون رحالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى شهد الفقى لاعبة فريق كرة الطائرة بنادى سموحة، والتى تتألق من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.



شهد خارج الصالة

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

بحب الطبيخ، فى وقت الفراغ بدخل المطبخ، وبسمع أغانى، لكن الكرة الطائرة أكتر حاجة بحب أعملها.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

الحلويات والكوردون بلو أكتر حاجة.



اللاعبة مع والدتها

من نجمك المفضل؟

-فى الرياضة لاعب المنتخب الفرنسي Earvin Nagapeth ، وعلى مستوى الفن كريم عبد العزيز وأحمد حلمى.

من مطربك المفضل؟

-المغنى الفرنسي مايترى جيمس، وفى مصر المطرب تامر حسنى.



بطلة طائرة سموحة

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه؟

نفسي أكون من الرحالة اللى بيسافروا كل مكان لاكتشاف العالم.

Advertisements

لما تتعاكسى فى الشارع.. ايه بيكون رد فعلك؟

-مش بعمل أى حاجة وكأنى مسمعتش، لأنى لو رديت مش هوصل لنتيجة، واللى بيعمل كده بيكون شخص مينفعش نتكلم معاه من الأساس.



شهد لاعبة الطائرة



شهد الفقى

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

أمينة خليل ..قمر وحساسة ورقيقة

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال ؟

الفورمال ، لأن طبيعة اللاعبين والرياضيين بيكون لبسهم كله كاجوال، عشان كده بحب الفورمال لانى بحب التغيير، ولأنه مش بيتلبس كتير.

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟

رياضى طبعا عشان يكون في نفس مجالى.



ع البحر

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه؟

هنتناقش مع بعض للوصول لقرار يرضى جميع الأطراف.



الاعبة و اسرتها

مين الأشخاص المؤثرين في حياتك ؟

والدى ووالدتى ، لأنهم اكتر ناس تعبت معايا ؟، وأى حاجة وصلتلها بسببهم ومساندتم لى في طريقى