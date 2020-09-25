شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يرفض المدرب المؤقت للأهلي بعد فايلر ويفضل الأجنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقود محمود الخطيب، رئيس الأهلي، اتجاهاً قوياً لعدم التعاقد مع جهاز وطنى بعدما بات رحيل السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق مسألة وقت، حيث سيرحل المدرب السويسرى خلال أيام، ويرغب رئيس الأهلي فى التعاقد مع جهاز فنى أجنبى مُباشرة عقب رحيل المدرب السويسرى، منعاً لتشتيت اللاعبين والفريق بأكثر من جهاز فنى خلال فترة قصيرة، كما يرفض الخطيب اللجوء للمدرب الوطنى إلا حال تعثّر مفاوضات ضم جهاز أجنبى، وهو احتمال ضعيف، خاصة أن الموسم انتهى تقريباً فى معظم دوريات العالم والفرصة سانحة للتعاقد مع مدرب أجنبي.

علاقة رينيه فايلر بإدارة النادى بشكل نهائي وبات رحيل المدرب السويسرى عن القلعة الحمراء مسألة وقت، وسيقود فايلر الأهلي فى مباراتى طنطا غداً، السبت، بالجولة الـ30 للدورى والترسانة يوم 30 سبتمبر الجارى فى دور الـ16 لكأس مصر وبعدها سيرحل عن النادى لتنتهى علاقته بالفريق.

واتفق مسئولو الأهلى على تعيين مدرب عام مصرى فى الجهاز الأجنبى الذى سيتولى المسئولية خلال الأيام القليلة المقبلة، خلفاً لجهاز رينيه فايلر الذى سيرحل بسبب رفض إدارة الأهلى الشروط التى حددها المدرب السويسرى للبقاء فى النادى، وفى مقدمتها السفر لمدة خمسة أيام كل شهرين إلى سويسرا للاطمئنان على زوجته والحصول على 400 ألف دولار مكافأة الفوز بالدورى، فضلاً عن إجراء تغييرات فى جهازه المعاون.

وتشير المعلومات الواردة من داخل القلعة الحمراء إلى أن فايلر سيرحل عقب مباراة الترسانة على أن يقوم مسئولو النادى بتعيين جهاز أجنبى لقيادة الفريق فى المباريات التالية ببطولة الدورى، ثم المباراة الأهم أمام الوداد المغربى يوم 17 أكتوبر المقبل فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.