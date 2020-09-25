الامارات | إصابة العراقي ميمي بفيروس كورونا

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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة العراقي ميمي بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت قناة السومرية العراقية أن لاعب منتخب أسود الرافدين مهند علي الملقب بـ"ميمي" أصيب بفيروس كورونا (كوفيدا 19) بعد أن أكدت الفحوصات نتيجته إيجابية وخضع للحجر الصحي.
ويعول مدرب اسود الرافدين السلوفيني ستريشكو كاتانيتش في الكثير من خططه الهجومية على اللاعب مهند علي لما يتمتع به من موهبة عالية تجعله من العناصر الاساسية في المنتخب، مما سيدعوه للبحث عن البديل قبل المباراتين الوديتين لمنتخب العراق مع منتخب عمان وأوزبكستان منتصف اكتوبر المقبل.
يذكر ان الجماهير العراقية عانت الأمرين طوال فترة الجائحة بعدما فقدت لاعبين سابقين في المنتخب العراقي ومنهم أحمد راضي وناظم شاكر وآخرين إثر إصابتهم بالفيروس.
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