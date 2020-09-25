شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الإسماعيلي: اللاعبون يفتقدون إلى الروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الغضب الجماهيري بعد هزيمة الدراويش بثلاثية مقابل هدف أمام بيراميدز فى بطولة الدورى العام

وأمتدت حالة الغضب لأول مرة إلى مجلس الادارة الذى حمل اللاعبين المسؤولية الكاملة عن الهزيمة رقم 13 فى الدورى العام واصفاً النتيجة بأنها مهزلة يتحملها اللاعبون الذين يفتقدون الى الروح القتالية فى الملعب ولا يدركون قيمة الفانلة التى يلعبون بها وأسم الدراويش وتاريخه

وأعترف عضو مجلس الإدارة الذى رفض الكشف عن اسمه بأن هناك لاعبون يلعبون من اجل الانتقال الى الاهلى او الزمالك ولا يدركون ان الدراويش فريق عظيم محملاَ بعض السماسرة المسئولية عن عدم التركيز الذى ظهر على اللاعبين سواء داخل او خارج الملعب.

وكشف عضو مجلس الادارة عن عقوبات صارمة على اللاعبين وتصعيد عدد من اللاعبين بقطاع الناشئين كأجراء عقابى عاجل لافتاً إلى أن مجلس الادارة فى انعقاد دائم.