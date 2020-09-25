شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى عبد ربه لوزير الرياضة : الإسماعيلي كبير ويستحق نظرة منك لتصحيح الأوضاع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه حسنى عبدربه، قائد الإسماعيلي السابق رسالة إلى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عبر صفحته على الفيس بوك مطالباً إياه بعدم السكوت عما يحدث في الإسماعيلية قائلاً :«الاسماعيلى كبير ويحتاج منك نظره يا وزير الشباب والرياضة مشيراً إلى أنه سبق وتواصل مع وزير الشباب وطلب مقابلته وأنه حصل على وعد بعقد لقاء عقب قرعة كأس العالم لكرة اليد مشيراً إلى أنه بعد انتهاء القرعة حاول التواصل مع الدكتور أشرف صبحى لكن دون جدوى». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

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