شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس ينافس «يوسف» على قيادة الأهلي في أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تبحث إدارة التخطيط بالنادي الأهلي شكل الفريق خلال الفترة المقبلة والمدير الفني الذي سيعتمد عليه الفريق في المواجهات المقبلة في نصف نهائي دوري الأبطال.

ودخل اسم عماد النحاس، بقوة من جديد لينافس اسم محمد يوسف، على قيادة الفريق، ويرى بعض أعضاء لجنة التخطيط أن عماد النحاس أثبت نفسه خلال الفترة الماضية وتمكن من قيادة المقاولون بشكل جيد إضافة إلى طموحه الشخصي وشخصيته القيادية المتميزة التي ظهرت من قبل خلال قيادته لفريق أسوان.

ويرى بعض أعضاء لجنة التخطيط الاتفاق مع عماد النحاس لمدة عام بعيداً عن مباريات البطولة الإفريقية وإعطائه فرصة ثيادة الفريق، فيما يرى فريق آخر التعاقد بشكل جزئي مع محمد يوسف حتى انتهاء البطولة الإفريقية مع الاعتماد على مدير فني أجنبي حتى يستطيع السيطرة على اللاعبين.