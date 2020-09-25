شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر في الأهلي: سبب غريب دفع فايلر للرحيل عن الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني السابق للفريق، أفصح عن السبب الرئيسي في رحيله عن الفريق وهو رغبة زوجته في تواجده بجانبها في سويسرا.

وتابع: «فايلر أكد أنه كان يرغب في استكمال رحلته مع الفريق الأحمر، لكن زوجته لا تحب ترك سويسرا إلى أي مكان، كما اشتكت من غيابه عنها».

وأضاف: «أنه لا يستطيع التأخر عنها، حيث إنها تستطيع الحجز على أمواله في البنوك السويسرية بموجب القانون بسبب ابتعاده عن الأراضي السويسرية لفترة طويلة».