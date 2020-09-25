شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يهاجم إدارة برشلونة بسبب رحيل سواريز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فتح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي النار على إدارة برشلونة في وداع زميله المهاجم الأوروجوياني سواريز، حيث كتب ميسي على حسابه بموقع «إنستغرام عبارات تؤكد غضبه من القرار حيث قال: «لم تكن تستحق أن تطرد بهذه الطريقة، أنت من أهم اللاعبين في تاريخ النادي، تمكنت من حصد عديد من النجاحات على الصعيد الجماعي والفردي، لكن في الحقيقة أنا لست متفاجئاً».

وتابع النجم الأرجنتيني: «لقد كنت قريبا مني في غرف الملابس، سيكون من الصعب أن أستمر وأنت لست بجانبي يوما بيوم، سأفتقدك كثيرا، العديد من الأشياء لن تنسى، سأتذكر كل أيامنا سويا».

وخرج سواريز، من الحسابات الفنية للمدرب الجديد رونالد كومان قبل أن يرحل إلى نادي أتلتيكو مدريد.