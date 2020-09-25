شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عبدالرحمن: محمد الشناوي حارس مصر الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يري عادل عبدالرحمن نجم الأهلي، والمنتخب الوطني السابق أن محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الاول بالأهلي أصبح حارس مصر الأول.

وأكد عبدالرحمن، أنه كسب رهانه على تألق وتفوق الشناوي، على نفسه وصنع مجد له في كرة القدم.

غرد عبدالرحمن على صفحته على توتير قائلاَ: «لم أشك لو لحظه في قيمة وامكانيات محمد الشناوي عندما تعاقدت معه من نادي الحامول، يتذكر الشناوي اول كلمه كانت موجهه له مني في اول تدريب معايا ستكون حارس مرمي مصر الأول. بالفعل أنت حارس مصر الأول.. راهنت عليك والحمد الله كسبت الرهان بالتوفيق يا أسد»