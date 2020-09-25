شكرا لقرائتكم خبر عن 800 لاعب ولاعب في بطولة الجمهورية للكيك بوكسينج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد المصري للكيك بوكسينج عن إقامة بطولة الجمهورية للبراعم على مدار ثلاثة أيام الجمعة وغدا السبت وبعد غد الأحد داخل الصالة المغطاة الدولية بالمدرسة العسكرية بالهايكستب.

ويشارك في بطولة الجمهورية للبراعم للكيك بوكسيج 800 لاعب ولاعبة من مختلف محافظات الجهورية في الحدث الأول للبراعم منذ إنشاء الاتحاد المصري للعبة بشكل رسمي بداية من العام الجاري.

وقال محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، إن البطولة تقام على ملعبين داخل الصالة المغطاة الدولية بالمدرسة العسكرية في الهايكستب وسط إجراءات إحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ويشارك في بطولة الجمهورية الفئة العمرية من 9 سنوات حتى 11 سنة، على أن يقام على هامش البطولة مهرجان مصر للكيك بوكسينج للمبتدئين في الرياضة بداية من 5 سنوات حتى 11 سنة بهدف التعود على أجواء البطولات واكتساب مهارات وخبرات جديدة في مجال اللعبة.

وأكد محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، أن الاستعداد للبطولة تم على مدار الفترة الماضية بشكل جيد حيث تحول مقر الاتحاد بالقاهرة إلى خلية نحل لاستقبال طلبات الأندية للاشتراك في البطولة وسط اهتمام من الجميع على المشاركة في ذلك الحدث كونها بطولة الجهورية الأولى خلال الموسم الحالي، في مؤشر على انتشار لعبة الكيك بوكسينج في مختلف المحافظات وسط إقبال من الجميع على المشاركة في الفعاليات والبطولات التي ينظمها الاتحاد.

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