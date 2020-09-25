شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة : لانتدخل فى القرارات التأديبية للاتحادات والاندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، انه وفقا للقانون فان وزارة الرياضة لا تتدخل في عمل لجان الانضباط في الاتحادات أو الاندية، في ظل وجود لوائح معتمدة من الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، في تحديد العقوبات حال وجود أي مخالفات وشدد على ان الوزارة تتدخل في حدود القانون، حال وجود أي خلل يضر بمصلحة الرياضة المصرية وطالب الجميع بالتركيز على ما هو في خدمة الرياضة من اجل النهوض بها على كافة الصعدة المحلية والعالمية . الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

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