شكرا لقرائتكم خبر عن النصر الإماراتي يقترب من التعاقد مع ضياء سبع أول لاعب إسرائيلي في الخليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نشرت موقع البيان الإماراتي، أن نادي النصر، اقترب من التوقيع مع لاعب وسط منتخب إسرائيل ضياء سبع (27 عاما) من أصل عربي والذي يلعب حالياً في صفوف نادي غوانزو الصيني، ليكون بذلك أول لاعب إسرائيلي في الخليج.

وبدأت المفاوضات بين «عميد» الأندية الإماراتية وضياء سبع وبلغت مراحلها الأخيرة، حيث تم الاتفاق حول الراتب السنوي والشرط الجزائي الذي سيدفعه النصر للنادي الصيني مقابل انتقال لاعبه إلى الدوري الإماراتي من أجل استقدامه.

ومن المنتظر أن يصل اللاعب إلى دبي خلال اليومين المقبلين للتوقيع رسمياً على انضمامه إلى النصر لمدة 3 سنوات.

وبدأ ضياء سبع وهو لاعب دولي بالمنتخب الإسرائيلي منذ 2018، مسيرته الكروية في الملعب البلدي في مجد الكروم وترعرع بصفوف شبيبة نيس طوبروك قبل انتقاله إلى فريق مكابي تل أبيب من الدرجة العليا في الدوري الاسرائيلي في موسم 2011-2012 ثم انتقل إلى صفوف فريق هبوعيل بئر السبع لموسم اخر ومنه إلى نادي اتحاد أبناء سخنين لمدة نصف موسم قبل التوقيع لفائدة مكابي بيتح تكفا لكنه خطف الأنظار إليه بشكل لافت عندما لعب لنادي مكابي نتانيا من 2014 إلى 2018.