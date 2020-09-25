شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفع عرضه لضم البلايلي إلى 3 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفع النادى الأهلى عرضه لضم يوسف البلايلي مهاجم الأهلي السعودي الى 3 مليون دولار، بعد أن رفض النادى السعودى عرضاً قدمه الاهلى فى وقت سابق بـ2 مليون دولار. ويأمل مسؤولى القلعة الحمراء فى الحصول على خدمات البلايلى، لتدعيم خط هجومه الذى انى كثير من الندرة التهديفية الفترة المقبل ورحب اللاعب بارتداء الفانلة الحمراء ويبقى فقط الحصول على الموافقة النهائية من ناديه السعودي . الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

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