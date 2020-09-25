شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط بالأهلى تتمسك بازارو بعد اقتراب رحيل فايلر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
تمسكت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، بتجديد عقد وليد ازارو، الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل ومنحه الفرصة مجددا للعودة الى صفوف الفريق لإثبات وجوده خاصة وان تواجد رينيه فايلر، كان عقبة امام عودة اللاعب فى ظل رفضه التام لاستمراره وتمسكه بعرضه للبيع
ومن المنتظر ان يحضر اللاعب الى القاهرة خلال ساعات قادما من المغرب لحسم مصيره فى القلعة الحمراء .
وتصاعدت أزم فايلر بعد رفضت إدارة الأهلي، طلب المدير الفنى الحصول على إجارة لمدة خمسة ايام عقب مواجهة الترسانة في كأس مصر المقرر لها الشهر المقبل، تخوفًا من هروبه وعدم عودته، خاصة أنه وفقا لبنود عقده يحق له فسخ التعاقد مع الأهلي تلقائيا في العشر أيام الأولى من شهر أكتوبر المقبل، دون سداد شرط جزائى.
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