شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يحذر اللاعبين من الحديث عن أزمة فايلر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
حذر سيدعبدالحفيظ مدير الكرة للفريق الكروى الأول بالنادى الاهلى، اللاعبين من الحديث عن ازمة رينيه فايلر، ورغبته في الرحيل وطالب اللاعبين فقط بالتركيز على مواجهة طنطا غدا السبت والالتزام بكافة تعليمات فايلر والتعامل معه على اساس انه مستمر في قيادة الفريق
وتصاعدت أزم فايلر بعد رفضت إدارة الأهلي، طلب المدير الفنى الحصول على إجارة لمدة خمسة ايام عقب مواجهة الترسانة في كأس مصر المقرر لها الشهر المقبل، تخوفًا من هروبه وعدم عودته، خاصة أنه وفقا لبنود عقده يحق له فسخ التعاقد مع الأهلي تلقائيا في العشر أيام الأولى من شهر أكتوبر المقبل، دون سداد شرط جزائى.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
102,375
-
تعافي
91,843
-
وفيات
5,822
كانت هذه تفاصيل خبر عبد الحفيظ يحذر اللاعبين من الحديث عن أزمة فايلر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.