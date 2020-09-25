شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يحذر اللاعبين من الحديث عن أزمة فايلر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حذر سيدعبدالحفيظ مدير الكرة للفريق الكروى الأول بالنادى الاهلى، اللاعبين من الحديث عن ازمة رينيه فايلر، ورغبته في الرحيل وطالب اللاعبين فقط بالتركيز على مواجهة طنطا غدا السبت والالتزام بكافة تعليمات فايلر والتعامل معه على اساس انه مستمر في قيادة الفريق

وتصاعدت أزم فايلر بعد رفضت إدارة الأهلي، طلب المدير الفنى الحصول على إجارة لمدة خمسة ايام عقب مواجهة الترسانة في كأس مصر المقرر لها الشهر المقبل، تخوفًا من هروبه وعدم عودته، خاصة أنه وفقا لبنود عقده يحق له فسخ التعاقد مع الأهلي تلقائيا في العشر أيام الأولى من شهر أكتوبر المقبل، دون سداد شرط جزائى.