شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد القادر: سعيد بالعودة إلى الأهلي.. وتجربة التشيك أفادتني كثيرًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عبرأحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عن سعادته الكبيرة بالعودة مرة ‏أخرى إلى النادي، بعدما قضى أكثر من موسمين خارج مصر، وتحديدًا في نادي سبارتا براغ التشيكي، ‏موضحًا أن العودة إلى الأهلي أمر يُسعده كثيرًا، لأنه تربى بين جدران النادي في قطاع الناشئين، ‏وقضى بين مراحله المختلفة سنوات رائعة وكثيرًا ما تمنى العودة إلى النادي مرة أخرى.

وقال أحمد عبد القادر الشهير بـ«حمدي» إن أسرته بالكامل تعشق الأهلي، لذا كان من الطبيعي أن ‏يعود إلى النادي مرة أخرى، بعد رحلة احتراف في الدوري التشيكي، مشيرًا إلى أنه كان حريصًا ‏على متابعة الأهلي خلال تجربته الأوروبية، لأن اسم ومكانة الأهلي معروفان عالميًّا، ففي أوروبا ‏يعرفون الفرق الكبيرة في أي قارة خارج أوروبا، والأهلي له شهرة كبيرة باعتباره بطل إفريقيا، ‏وأكثر فريق حصد لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأشار حمدي، إلى أن طموحه مع الفريق الأول بلا حدود، ويرغب في تحقيق بطولات ونجاحات ‏كثيرة معه خلال السنوات المقبلة، لكنه يعلم جيدًا أن تحقيق هذا سيكون مُرتبطًا بمزيد من الاجتهاد ‏والتركيز مع الفريق، وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني، وهذا ما سيفعله الفترة المقبلة، حتى يُثبت جدارته ‏بالمشاركة مع الفريق الأول وسط هذه الكوكبة من النجوم الكبيرة.

وتابع: «أي لاعب يتمنى ارتداء قميص الأهلي، فلم أتردد في قبول العرض ‏الأهلاوي، إذ بدأت المفاوضات منذ ثلاثة أسابيع، حينها تحدث معي الأهلي عن طريق وكيل أعمالي، ‏كما فتح خط مفاوضات رسميًّا مع نادي سبارتا، ولم تستغرق المفاوضات طويلًا، وتم التوقيع في ‏وقت قصير للغاية، لأنني لا يمكن أن أتأخر عن طلب الأهلي».

واستطرد: «أُجيد اللعب في عدة مراكز، أبرزها الجناحان الأيسر والأيمن، وأنا تحت أمر الجهاز ‏الفني في أي مركز يوظفني فيه».‏

وتحدث حمدي عن تجربته في التشيك، قائلًا: «لعبت موسمين وستة أشهر في نادي سبارتا، ‏وفي الموسم الأول حصلت على لقب أفضل لاعب ثم واصلت التألق في الموسم الثاني».

وتابع: «خلال الفترة الماضية تلقيت عرضين من نادي هايدوك سبيلت الكرواتي، وإيه إس ‏ترينسن السلوفاكي، ومعهما عرض الأهلي، ورغم أن عرض الأهلي كان الثالث فإنني فضلته ‏دون تفكير، ولم أنظر لعرضَي كرواتيا وسلوفاكيا، وقررت التوقيع للأهلي، لأنه عشقي الأول ‏والأخير».

وأكد أنه كان حريصًا على متابعة الدوري المصري حلال فترة وجوده في التشيك، وكان حريصًا ‏أيضًا على التواصل بشكل مُستمر مع كثير من لاعبي الفريق الأول في الأهلي، موضحًا أنه يرتبط ‏بعلاقة قوية بجيل فريق 99، الذي لعب معه كثيرًا قبل رحلته الأوروبية.

وعن تجربته في قطاع الناشئين قبل الرحيل إلى التشيك، قال حمدي: «كانت تجربة جيدة للغاية، قضيت سنوات لا أنساها في مراحل الناشئين المختلفة، وتحديدًا من موسم 2011 حتى 2017، ‏حيث حصلت على لقب أحسن لاعب والهداف في خمسة مواسم، وبعدها رحلت إلى الدوري التشيكي ‏بعدما فضلته على عرض آخر كان قد وصلني من بازل السويسري».‏

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وتمنى حمدي تتويج الأهلي ببطولة إفريقيا بعدما حسم لقب الدوري مؤخرًا للمرة الـ42 في ‏تاريخه والخامسة على التوالي، موضحًا أن الفريق يملك كل مقومات النجاح وحصد اللقب ‏الإفريقي رغم الصعوبات التي يعاني منها بسبب الإصابات والغيابات، لكن يبقى الأهلي كبيرًا ‏بفضل خبرات لاعبيه وقدرتهم على مواجهة الظروف وتحقيق طموحات الجماهير.

وتعهد حمدي بتقديم أفضل ما لديه حتى يحظى بفرصة مع فريق الأهلي، ويُقدم نفسه بشكل جيد ‏لجماهير الأهلي التي يراها رقم واحد في نجاحات الفريق وإنجازاته.