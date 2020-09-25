شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور ينهي أزمة المشجع الزملكاوي الكفيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي محمد عبد اللطيف مشجع الزمالك الكفيف بمكتبه أمس الخميس لتلبية عدد من الطلبات له بعد المعاناة التي عاشها خلال الفترة الماضية.

ووعد رئيس نادي الزمالك بحل أزمة السكن الخاصة بمحمد عبد اللطيف مشدداً على أنه لم يقف يوماً ضده بل ساعده وأعاده عندما تم فصله من عمله مجدداً.

أضاف مرتضى منصور أنه رافض لأي طريقة تنقص من كبرياء "محمد عبد اللطيف" وعزة نفسه مشيراً الى أنه سيقوم بالعمل على إيجاد حل مع وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الجيزة وكافة المسئولين لتحقيق حلمه بالحصول على مسكن لائق يأويه وأسرته.

من جانبه، قال محمد عبد اللطيف إن المستشار مرتضى منصور ساعده كثيراً بتعيينه في النادي بالإضافة الى الوقوف بجانبه في أزمات عديدة مشيراً الى أنه كان يؤمن بأنه لن يخذله في الوقوف بجانبه في الأزمة التي يمر بها.

ووعد محمد عبد اللطيف، رئيس نادي الزمالك بعدم تكرار الأفعال التي تسيء لنادي الزمالك وجماهيره وقدم أسفه الشديد على تلك الأفعال. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مرتضي منصور ينهي أزمة المشجع الزملكاوي الكفيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.