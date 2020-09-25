شكرا لقرائتكم خبر عن استون فيلا يفوز على بريستول في كأس الرابطة الانجليزية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق استون فيلا الفوز على فريق بريستول فى كأس الرابطة الانجليزية بثلاثة اهداف مقابل لا شئ ليتاهل الى الدور الرابع فى كأس الرابطة ويقابل فريق ستوك سيتي
وقد سجل اهداف استون فيلا كلا من : انور الغازي و برتراند تراوري و أولي واتكينز على الترتيب وشارك تريزيجيه فى المبارة فى الدقيقة 70 وبعد نزوله بدقائق صنع الهدف الثالث ل اولى واتكينز والذى دخل ايضا بديلا فى هذه المباراة
جدير بالذكر بان استون فيلا لعب هذه البطولة العام الماضى ووصل الى المباراة النهائية ليخسر من مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف.
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