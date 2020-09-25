شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: الزمالك لن يلعب مباراة سموحة في الكأس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن فريق الكرة بالنادي لن يخوض مباراته أمام سموحة، بمنافسات كأس مصر للموسم الجاري، والمقرر لها الخامس من أكتوبر الجاري.
وأضاف مرتضى في تصريحات لقناة الزمالك:"فرج عامر رئيس سموحة أرسل لي خطاب تضامن مع الزمالك في موقفه من عدم خوض المباراة، من أجل مصلحة الفريق الأبيض وتمثيله للكرة المصرية في دوري أبطال أفريقيا".
وواصل:"أحذر اللجنة الخماسية من غضب جماهير الزمالك وأتفقت مع رئيس سموحة على عدم خوض المباراة".
ويلعب الزمالك في منتصف أكتوبر المقبل أمام الرجاء المغربي بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
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