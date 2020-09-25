شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى: فايلر لم يحترم الخطيب ورفض الجلوس معه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي رفض الجلوس مع محمود الخطيب، رئيس النادي.
وأضاف خلال تصريحات لقناة الزمالك:"فايلر لم يحترم الخطيب وأرسل له وكيله".
وواصل:"حزين على ما وصل إليه الأهلي، ورفض مدير فني الجلوس مع رئيس نادي".
وأنهى تصريحاته:"لو كان حدث معي هذا الموقف لقمت بتعليق المدرب على بوابة النادي".
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