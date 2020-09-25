شكرا لقرائتكم خبر عن مظهر عبد الرحمن: موسمي الأول مع المصري البورسعيدي الأفضل في حياتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث مظهر عبد الرحمن، نجم الكرة المصرية السابق، عن موسمه الأول مع فريق المصري البورسعيدي، ومطالبة أحد جماهير الفريق منه بالإستمرار في صفوف الفريق الأخضر وعدم الرحيل.

وقال مظهر عبد الرحمن في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" والذي يقدمه عمر ربيع ياسين علي قناة "النهار" : " موسمي الأول مع المصري البورسعيدي يعد الأفضل خلال مشواري في لعبة كرة القدم، فالفريق يعمل كمنظومة واحدة على اعلي مستوى".

وأضاف: "سررت بتجربتي مع الفريق البورسعيدي، وأتمنى ان تعود هذه الأيام مرة أخري".

وانهي: "أحد مشجعي المصري البورسعيدي طالبني بالإستمرار في صفوف الفريق، ولكني كنت أسعى لتحقيق هدفي وحلمي الذي كنت اهدف إليه منذ الصغر ألا وهو الاحتراف، وهو الأمر الذى تحقق بالفعل من خلال فريق موناكو الفرنسي".