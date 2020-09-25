شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلي يدرس السير الذاتية لـ 3 مدربين أجانب ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الاعلامي احمد شوبير أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب يدرس السيرة الذاتية لثلاثة مدربين كبار من أوروبا، تحسباً للرحيل المحتمل لفايلر. وأضاف شوبير خلال تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:"الأهلي يدرس السيرة الذاتية لمدربين كبار جديرين بتولي فريق بقيمة وتاريخ النادي الأحمر". وواصل:"الأهلي لن يعاني بعد رحيل فايلر، فإن رحل السويسري في العاشرة مساءً سيكون المدير الفني الجديد حاضراً في العاشرة و10 دقائق". الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

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