شكرا لقرائتكم خبر عن خلافات تهدد «فليك» مع بايرن ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى هانز فليك، مدرب بايرن ميونخ، لتدعيم صفوف فريقه بعناصر جديدة قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الجارية فى أكتوبر المقبل.

النادى البافارى تخلى عن بعض اللاعبين هذا الصيف، إذ باع تياجو ألكانتارا إلى ليفربول، فيما لم يفكر فى تفعيل خيار الشراء فى عقود إعارة الثنائى فيليب كوتينيو وإيفان بيريسيتش، فضلًا عن اقتراب لاعب الوسط الإسبانى خافى مارتينيز من الرحيل.

وكشفت صحيفة «سبورت بيلد» عن اتصال فليك بالمهاجم الألمانى ماريو جوتزه الأسبوع الماضى، من أجل بحث إمكانية عودته إلى ملعب أليانز أرينا، بعدما لعب للفريق بين عامى 2013 و2016. وربما يكون الاسم مفاجئًا فى البداية بالنسبة لجماهير بايرن، إلا أن انضمام جوتزه للفريق البافارى لن يكلف النادى شيئًا، نظرًا لكونه لاعبًا حرًا فى الوقت الراهن. ورحل صاحب الـ28 عامًا عن بوروسيا دورتموند بنهاية الموسم الماضى فور انتهاء عقده، إذ لم ينجح الطرفان فى التوصل لاتفاق بشأن التجديد. ومن الممكن للبايرن أن يعرض على لاعبه السابق التوقيع على عقد لمدة عام واحد، مع خيار التمديد. وتتعارض رغبة فليك فى جلب جوتزه إلى أليانز أرينا مع طموحات كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذى للنادى، وحسن صالح حميديتش، المدير الرياضى، اللذين رفضا التحرك نحو اللاعب، نظرًا لتدنى مستواه مؤخرًا. وما يعزز موقف فليك هو نجاحه الموسم الماضى فى إعادة الثنائى توماس مولر وجيروم بواتينج إلى أوج عطائهما بعدما كانا على مشارف الرحيل عن النادى بسبب تراجع مستوياتهما.

فى سياق متصل، تتواصل جهود بايرن ميونخ من أجل تجديد عقد المدافع النمساوى ديفيد ألابا، الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى. واشتعلت أزمة بين ممثلى الدولى النمساوى والنادى البافارى فى الفترة الأخيرة، نظرًا لمطالبة وكيل ألابا بمنح اللاعب راتبًا لا يقل عن 20 مليون يورو سنويًا، وهو ما رفضته إدارة العملاق الألمانى.

ووفقًا لصحيفة «سبورت بيلد»، فإن بايرن لا يريد الاستجابة لمطالب بينى زاهافى، وكيل اللاعب، منعًا للإخلال باستراتيجية النادى فيما يتعلق بسقف الرواتب. وأشارت إلى تقديم بايرن عرضًا بتجديد عقد ألابا مقابل منحه راتبًا يبلغ 11 مليون يورو، مع تضمنه حوافز إضافية تصل إلى 6 ملايين يورو.

وفيما يتعلق بمدة التعاقد، فإن البايرن بات مستعدًا لمنح اللاعب عقدًا مدته 5 سنوات، بعدما كان يصر على التجديد له حتى 2024. ويأمل ألابا فى التوصل لاتفاق بشأن تجديد عقده مع بايرن ميونخ، نظرًا لرغبته فى البقاء لفترة أطول داخل ملعب أليانز أرينا.

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