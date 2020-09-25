محمد صلاح: «باتشيكو» مدرب قوي فنيا ويهتم بأدق التفاصيل

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد صلاح٬ المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك٬أن البرتغالي جايمي باتشيكو٬ مدير فني فنيا على أعلي مستوي وقريب للغاية من اللاعبين. وقال صلاح فى برنامج "البريمو"٬ المذاع على قناة "Ten": "باتشيكو يهتم بأدق التفاصيل مع الجهاز المعاون يوميا٬ وفى الفترة الحالية يملك لاعبين على أعلي مستوي". وأضاف: "باتشيكو فكره عقيم بسبب الطريقة الدفاعية ولكنه مدرب مميز للغاية٬ والجيل الحالي أفضل من الفترة الأولي للمدرب البرتغالي". الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

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