شكرا لقرائتكم خبر عن عبد السلام: أرحب بتدريب تاكيس جونياس للمقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رحب اللواء محمد عبدالسلام رئيس مجلس ادارة نادي مصر للمقاصة، بتولي اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني الأسبق لوادي دجلة، بتدريب الفريق الفيومي خلال الموسم الجديد.

وقال عبد السلام في تصريحات للاعلامي عمر ربيع ياسين في برنامج نمبر وان علي قناة النهار: "جونياس مدرب رائع، وطريقة لعبه تتشابه الي حد كبير مع الأسلوب الذي يؤدي به الفريق الفيومي". الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

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