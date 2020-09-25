شكرا لقرائتكم أحمد الشيخ يعترف بأزمة التجديد مع الأهلي: مشكلة بسيطة في طريقها للحل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى أحمد الشيخ لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي سعادته بالتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز مشدداً على أن الأمل الأكبر للقلعة الحمراء هو الوصول إلى لقب بطولة أفريقيا للأندية الأبطال.

وتوج النادي الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز قبل انتهاء المنافسات بسبع جولات وذلك عقب الفوز الذي حققه أسوان على حساب الغريم التقليدي نادي الزمالك.

أضاف أحمد الشيخ في مداخلة تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس مع الإعلامي أحمد شوبير أنه تابع مباراة الرجاء والوداد المغربيين اليوم وأن الفريقين يمتلكون لاعبين أصحاب إمكانات فنية وبدنية كبيرة لكننا في الأهلي نستعد بشكل كبير للمرحلة المقبلة ونرغب في التتويج لأننا في النهاية نمثل الكيان الأحمر الذي لا ترضى جماهيره بالبطولات.

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واعترف أحمد الشيخ أن هناك مشكلة بسيطة مع النادي الأهلي بخصوص التعاقد مشدداً على أنه تحت أمر النادي ولا يوجد تفكير في الرحيل نهائياً الا إذا فكر الكيان في الاستغناء عني.

تابع أحمد الشيخ أنه يتمنى أن تكون عودة القوى الضاربة للنادي وكل اللاعبين من الإصابات للمساهمة في تحقيق لقب الدوري المصري الممتاز.

وأكد لاعب الأهلي الشاب أن محمد الشناوي حارس المرمى هو نجم الفريق في الموسم الحالي وهو أمر معلوم وظاهر من جانب الوسط الكروي بالكامل بالإضافة الى أن جميع اللاعبين بذلوا ما بوسعهم بشكل كبير للتتويج ببطولة الدوري المصري.